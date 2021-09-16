Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 486 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,20 liradan, 3 bin 204 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 225 liradan, 443,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447,40 liradan, 3 bin 130 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 150 liradan, bin 566 liradan alınan Yarım Ziynet bin 576 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satıldı. - İSTANBUL

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