Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 486 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,20 liradan, 3 bin 204 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 225 liradan, 443,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447,40 liradan, 3 bin 130 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 150 liradan, bin 566 liradan alınan Yarım Ziynet bin 576 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satıldı. - İSTANBUL
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