Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,90 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 487,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 487,90 liradan, 3 bin 214 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 235 liradan, 444,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 448,80 liradan, 3 bin 141 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 161 liradan, bin 570 liradan alınan Yarım Ziynet bin 580 liradan ve 785 liradan alınan Çeyrek Ziynet 790 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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