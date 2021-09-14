Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,60 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 485,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485,60 liradan, 3 bin 200 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 221 liradan, 443 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447 liradan, 3 bin 126 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 146 liradan, bin 563 liradan alınan Yarım Ziynet bin 573 liradan ve 782 liradan alınan Çeyrek Ziynet 787 liradan satılıyor.
(İHA)
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