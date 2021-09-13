Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 485,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485,50 liradan, 3 bin 198 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 219 liradan, 442,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446,60 liradan, 3 bin 125 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 145 liradan, bin 563 liradan alınan Yarım Ziynet bin 573 liradan ve 781 liradan alınan Çeyrek Ziynet 786 liradan satılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ertuğrul Gazi Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Amelia Hamlin
Spor Fatih Terim Okan Buruk Mustafa Denizli Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Turgut Özal Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:28:51. #1.12#