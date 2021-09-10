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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 486,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,70 liradan, 3 bin 206 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 227 liradan, 444 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 448 liradan, 3 bin 133 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 153 liradan, bin 567 liradan alınan Yarım Ziynet bin 577 liradan ve 784 liradan alınan Çeyrek Ziynet 789 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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