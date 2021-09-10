Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 488 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488,20 liradan,3 bin 216 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 237 liradan, 445 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 143 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 163 liradan, bin 572 liradan alınan Yarım Ziynet bin 582 liradan ve 786 liradan alınan Çeyrek Ziynet 791 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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