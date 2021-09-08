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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 488,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488,50 liradan, 3 bin 218 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 239 liradan, 445,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449,30 liradan, 3 bin 145 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 165 liradan, bin 572 liradan alınan Yarım Ziynet bin 582 liradan ve 786 liradan alınan Çeyrek Ziynet 791 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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