Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 485,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485,70 liradan, 3 bin 199 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 220 liradan, 442,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446,75 liradan, 3 bin 126 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 146 liradan, bin 563 liradan alınan Yarım Ziynet bin 573 liradan ve 781 liradan alınan Çeyrek Ziynet 786 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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