Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 482,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 482,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 482,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 482,20 liradan, 3 bin 177 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 198 liradan, 440 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 444 liradan, 3 bin 104 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 124 liradan, bin 552 liradan alınan Yarım Ziynet bin 562 liradan ve 776 liradan alınan Çeyrek Ziynet 781 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı