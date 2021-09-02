Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 482,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 482,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 482,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 482,20 liradan, 3 bin 177 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 198 liradan, 440 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 444 liradan, 3 bin 104 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 124 liradan, bin 552 liradan alınan Yarım Ziynet bin 562 liradan ve 776 liradan alınan Çeyrek Ziynet 781 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
Ev sahiplerinden yüksek kira için yeni yöntem! Eşyalı olarak vermeye başladılar
Ev sahiplerinden yüksek kira için yeni yöntem! Eşyalı olarak vermeye başladılar
İstanbul merkezli 6 ilde operasyon! Yasa dışı basılmış 50 milyon liralık altına el konuldu
İstanbul merkezli 6 ilde operasyon! Yasa dışı basılmış 50 milyon liralık altına el konuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mansur Yavaş Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Mesut Akusta Derya Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Salih Uçan Umut Meraş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 13:03:51. #1.14#

title