Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 482,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 482,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 482,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 482,70 liradan, 3 bin 179 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 200 liradan, 440 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 444 liradan, 3 bin 107 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 127 liradan, bin 554 liradan alınan Yarım Ziynet bin 564 liradan ve 777 liradan alınan Çeyrek Ziynet 782 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı