Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 484,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485 liradan, 3 bin 195 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 216 liradan, 442 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446 liradan, 3 bin 123 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 143 liradan, bin 561 liradan alınan Yarım Ziynet bin 571 liradan ve 781 liradan alınan Çeyrek Ziynet 786 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı