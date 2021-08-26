Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 479,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 479,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 479,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 479,50 liradan, 3 bin 159 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 180 liradan, 438 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 442 liradan, 3 bin 87 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 107 liradan, bin 544 liradan alınan Yarım Ziynet bin 554 liradan ve 772 liradan alınan Çeyrek Ziynet 777 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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