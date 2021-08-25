Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 487,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488 liradan, 3 bin 215 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 236 liradan, 445 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 142 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 162 liradan, bin 571 liradan alınan Yarım Ziynet bin 581 liradan ve 785 liradan alınan Çeyrek Ziynet 790 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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