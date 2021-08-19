Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 488,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489 liradan, 3 bin 222 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 243 liradan, 446 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450 liradan, 3 bin 148 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 168 liradan, bin 574 liradan alınan Yarım Ziynet bin 584 liradan ve 787 liradan alınan Çeyrek Ziynet 792 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
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