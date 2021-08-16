Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 483 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,20 liradan, 3 bin 183 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 204 liradan, 440,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 444,50 liradan, 3 bin 110 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 130 liradan, bin 555 liradan alınan Yarım Ziynet bin 565 liradan ve 778 liradan alınan Çeyrek Ziynet 783 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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