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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 481,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 481,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 481,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 481,70 liradan, 3 bin 173 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 194 liradan, 439,10 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 443,10 liradan, 3 bin 100 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 120 liradan, bin 550 liradan alınan Yarım Ziynet bin 560 liradan ve 775 liradan alınan Çeyrek Ziynet 780 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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