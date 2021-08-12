Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 483,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,70 liradan, 3 bin 187 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 208 liradan, 441 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 445 liradan, 3 bin 114 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 134 liradan, bin 557 liradan alınan Yarım Ziynet bin 567 liradan ve 779 liradan alınan Çeyrek Ziynet 784 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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