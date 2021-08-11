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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 480,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 480,40 liradan, 3 bin 164 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 185 liradan, 438 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 442 liradan, 3 bin 92 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 112 liradan, bin 546 liradan alınan Yarım Ziynet bin 556 liradan ve 773 liradan alınan Çeyrek Ziynet 778 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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