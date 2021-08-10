Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 480 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 480,20 liradan, 3 bin 163 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 184 liradan, 437,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 441,70 liradan, 3 bin 91 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 111 liradan, bin 546 liradan alınan Yarım Ziynet bin 556 liradan ve 773 liradan alınan Çeyrek Ziynet 778 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı