Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 496,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 496,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 496,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 496,80 liradan, 3 bin 272 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 293 liradan, 453 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 457 liradan, 3 bin 198 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 218 liradan, bin 599 liradan alınan Yarım Ziynet bin 609 liradan ve 800 liradan alınan Çeyrek Ziynet 805 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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