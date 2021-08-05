Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 497,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 497,60 liradan, 3 bin 278 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 299 liradan, 453,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 457,60 liradan, 3 bin 203 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 223 liradan, bin 602 liradan alınan Yarım Ziynet bin 612 liradan ve 801 liradan alınan Çeyrek Ziynet 806 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı