Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 492,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 492,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 492,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 492,60 liradan, 3 bin 245 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 266 liradan, 449 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 453 liradan, 3 bin 172 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 192 liradan, bin 586 liradan alınan Yarım Ziynet bin 596 liradan ve 793 liradan alınan Çeyrek Ziynet 798 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı