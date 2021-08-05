Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 491 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 491,20 liradan, 3 bin 236 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 257 liradan, 448 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 452 liradan, 3 bin 162 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 182 liradan, bin 581 liradan alınan Yarım Ziynet bin 591 liradan ve 791 liradan alınan Çeyrek Ziynet 796 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama: THK'daki uçakları aktif hale getirmeye hazırız
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama: THK'daki uçakları aktif hale getirmeye hazırız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Haydar Aliyev Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Gülşen Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Metin Oktay Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 01:18:47. #1.16#

title