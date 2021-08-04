Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 491 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 491,20 liradan, 3 bin 236 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 257 liradan, 448 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 452 liradan, 3 bin 162 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 182 liradan, bin 581 liradan alınan Yarım Ziynet bin 591 liradan ve 791 liradan alınan Çeyrek Ziynet 796 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı