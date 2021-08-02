Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 487 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 487,20 liradan, 3 bin 210 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 231 liradan, 445 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 137 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 157 liradan, bin 569 liradan alınan Yarım Ziynet bin 579 liradan ve 784 liradan alınan Çeyrek Ziynet 789 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı