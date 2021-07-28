Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 494,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 494,90 liradan, 3 bin 186 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 206 liradan, 452 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 456 liradan, 3 bin 261 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 282 liradan, bin 593 liradan alınan Yarım Ziynet bin 603 liradan ve 797 liradan alınan Çeyrek Ziynet 802 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı