Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 498,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 499 liradan, 3 bin 287 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 308 liradan, 455 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459 liradan, 3 bin 213 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 233 liradan, bin 607 liradan alınan Yarım Ziynet bin 617 liradan ve 804 liradan alınan Çeyrek Ziynet 809 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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