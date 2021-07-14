Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 502,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 503 liradan, 3 bin 314 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 335 liradan, 459 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 463 liradan, 3 bin 238 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 258 liradan, bin 619 liradan alınan Yarım Ziynet bin 629 liradan ve 810 liradan alınan Çeyrek Ziynet 815 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı