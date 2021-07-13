Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 501,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 501,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 501 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 501,20 liradan, 3 bin 301 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 322 liradan, 457 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 461 liradan, 3 bin 226 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 246 liradan, bin 613 liradan alınan Yarım Ziynet bin 623 liradan ve 807 liradan alınan Çeyrek Ziynet 812 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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