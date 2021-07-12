Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 500,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 500,20 liradan, 3 bin 295 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 316 liradan, 456 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 460 liradan, 3 bin 220 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 240 liradan, bin 610 liradan alınan Yarım Ziynet bin 620 liradan ve 805 liradan alınan Çeyrek Ziynet 810 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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