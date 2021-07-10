Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503,00 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 502,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 503,00 liradan, 3 bin 313 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 334 liradan, 458,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 462,50 liradan, 3 bin 238 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 258 liradan, bin 619 liradan alınan Yarım Ziynet bin 629 liradan ve 809 liradan alınan Çeyrek Ziynet 814 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı