Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 506,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 506,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 506,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 506,70 liradan, 3 bin 338 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 359 liradan, 462 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 466 liradan, 3 bin 262 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 282 liradan, bin 631 liradan alınan Yarım Ziynet bin 641 liradan ve 815 liradan alınan Çeyrek Ziynet 820 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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