Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 504 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 504 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 503,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 504 liradan, 3 bin 320 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 341 liradan, 460 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 464 liradan, 3 bin 245 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 265 liradan, bin 623 liradan alınan Yarım Ziynet bin 633 liradan ve 812 liradan alınan Çeyrek Ziynet 817 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı