Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 502,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 502,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 502,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 502,90 liradan, 3 bin 313 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 334 liradan, 458,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 462,50 liradan, 3 bin 237 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 257 liradan, bin 619 liradan alınan Yarım Ziynet bin 629 liradan ve 809 liradan alınan Çeyrek Ziynet 814 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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