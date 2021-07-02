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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 498,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,70 liradan, 3 bin 285 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 306 liradan, 454,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 458,60 liradan, 3 bin 210 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 230 liradan, bin 605 liradan alınan Yarım Ziynet bin 615 liradan ve 803 liradan alınan Çeyrek Ziynet 808 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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