Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 494,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 495 liradan, 3 bin 262 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 283 liradan, 451,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 455,50 liradan, 3 bin 188 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 208 liradan, bin 594 liradan alınan Yarım Ziynet bin 604 liradan ve 797 liradan alınan Çeyrek Ziynet 802 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı