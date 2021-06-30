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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 490,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 491 liradan, 3 bin 234 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 255 liradan, 447,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 451,60 liradan, 3 bin 161 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 181 liradan, bin 580 liradan alınan Yarım Ziynet bin 590 liradan ve 790 liradan alınan Çeyrek Ziynet 795 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
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