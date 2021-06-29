Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 495,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 495,60 liradan, 3 bin 265 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 286 liradan, 452 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 456 liradan, 3 bin 190 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 210 liradan, bin 595 liradan alınan Yarım Ziynet bin 605 liradan ve 798 liradan alınan Çeyrek Ziynet 803 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı