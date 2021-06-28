Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 498 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,20 liradan, 3 bin 282 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 303 liradan, 455 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459 liradan, 3 bin 208 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 228 liradan, bin 604 liradan alınan Yarım Ziynet bin 614 liradan ve 797 liradan alınan Çeyrek Ziynet 802 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı