Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 495,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 495,50 liradan, 3 bin 265 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 286 liradan, 452 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 456 liradan, 3 bin 191 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 221 liradan, bin 595 liradan alınan Yarım Ziynet bin 605 liradan ve 798 liradan alınan Çeyrek Ziynet 803 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Kanal İstanbul'un temel atma törenine 2 gün kala son durum havadan görüntülendi
Kanal İstanbul'un temel atma törenine 2 gün kala son durum havadan görüntülendi
Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala töre alanı kurulmaya başlandı
Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala töre alanı kurulmaya başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Vladimir Putin Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:05:50. #1.15#

title