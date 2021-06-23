Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 493,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 493,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 493 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 493,20 liradan, 3 bin 250 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 271 liradan, 450 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 454 liradan, 3 bin 176 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 196 liradan, bin 588 liradan alınan Yarım Ziynet bin 598 liradan ve 794 liradan alınan Çeyrek Ziynet 799 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı