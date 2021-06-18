Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 499,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 499,70 liradan, 3 bin 292 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 313 liradan, 455,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459,60 liradan, 3 bin 217 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 237 liradan, bin 608 liradan alınan Yarım Ziynet bin 618 liradan ve 804 liradan alınan Çeyrek Ziynet 809 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı