Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 509 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 509,20 liradan, 3 bin 354 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 375 liradan, 464,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 468,20 liradan, 3 bin 278 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 298 liradan, bin 639 liradan alınan Yarım Ziynet bin 649 liradan ve 820 liradan alınan Çeyrek Ziynet 825 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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