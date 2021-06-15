Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 512,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 512,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 512,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 512,70 liradan, 3 bin 378 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 399 liradan, 468 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 472 liradan, 3 bin 301 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 321 liradan, bin 651 liradan alınan Yarım Ziynet bin 661 liradan ve 826 liradan alınan Çeyrek Ziynet 831 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı