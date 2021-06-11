Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 507,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 507,70 liradan, 3 bin 344 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 365 liradan, 463 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 467 liradan, 3 bin 268 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 288 liradan, bin 634 liradan alınan Yarım Ziynet bin 644 liradan ve 817 liradan alınan Çeyrek Ziynet 822 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı