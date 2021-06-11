Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 507,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 507,70 liradan, 3 bin 344 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 365 liradan, 463 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 467 liradan, 3 bin 268 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 288 liradan, bin 634 liradan alınan Yarım Ziynet bin 644 liradan ve 817 liradan alınan Çeyrek Ziynet 822 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis
Altının gram fiyatı 511 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 511 lira seviyesinden işlem görüyor
Üst üste dört gündür düşen altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor
Üst üste dört gündür düşen altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Atilla Taş Hande Erçel Sarp Akkaya
Spor Diego Şenol Güneş Ergin Ataman Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:11:44. #1.15#

title