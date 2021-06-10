Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 515,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 515,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 515,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 515,80 liradan, 3 bin 405 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 426 liradan, 472 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 476 liradan, 3 bin 327 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 347 liradan, bin 664 liradan alınan Yarım Ziynet bin 674 liradan ve 832 liradan alınan Çeyrek Ziynet 837 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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