Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 522,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 522,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 522,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 522,70 liradan, 3 bin 444 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 465 liradan, 477 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 481 liradan, 3 bin 365 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 385 liradan, bin 683 liradan alınan Yarım Ziynet bin 693 liradan ve 842 liradan alınan Çeyrek Ziynet 847 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı