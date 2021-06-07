Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 521,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 521,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 521,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 521,40 liradan, 3 bin 435 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 456 liradan, 476 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 480 liradan, 3 bin 357 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 777 liradan, bin 679 liradan alınan Yarım Ziynet bin 689 liradan ve 840 liradan alınan Çeyrek Ziynet 845 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı