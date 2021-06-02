Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 524,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 524,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 524,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 524,80 liradan, 3 bin 458 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 479 liradan, 479 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 483 liradan, 3 bin 379 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 399 liradan, bin 690 liradan alınan Yarım Ziynet bin 700 liradan ve 845 liradan alınan Çeyrek Ziynet 850 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı