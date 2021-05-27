Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 514,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 514,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 514 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 514,20 liradan, 3 bin 387 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 408 liradan, 469 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 473 liradan, 3 bin 311 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 331 liradan, bin 656 liradan alınan Yarım Ziynet bin 666 liradan ve 829 liradan alınan Çeyrek Ziynet 834 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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